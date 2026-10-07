Yo Soy 2026: “Vicente Fernández” sorprendió con un look de mayor y convenció al jurado

Gian Marco Díaz interpretó a “Vicente Fernández” con el tema “Estos Celos”. El participante se presentó con una nueva caracterización que corresponde a una época en la que el artista era mayor, lo que otorgó otro matiz a su serie de presentaciones. El jurado compartió sus observaciones tras la actuación.

Carlos Alcántara destacó su mejora en la forma de contar la canción, ya que normalmente se preocupaba más por el aspecto de cantar. Además, junto al resto del jurado, coincidió en que este nuevo look le queda mejor a “Vicente Fernández”.

Jely Reátegui señaló un gesto que se quedó solo en la forma, por lo que le sugirió darle mayor intención o naturalidad para que se entienda ese tipo de movimientos en el escenario. Fuera de eso, le pareció una excelente presentación.

A Ricardo Morán también le agradó su actuación y solo le recomendó mantener el peso de la voz para terminar de perfeccionar el personaje.

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