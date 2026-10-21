Yo Soy Casting 2026: Alicia Mercado reemplazó a Cachín como jurado en la audición de “José Madero”

Jaril Ayala vino a cantar como “José Madero”, vocalista de la banda “PXNDX”. Antes de su presentación, Carlos Alcántara le preguntó si estaba en personaje o si trabajaba como sacerdote, ya que llevaba un alzacuello. El participante contó que era parte de su caracterización. Además, contó que su banda tributo tiene un nombre muy llamativo: “Para ti con desprecio”.

Por otro lado, Carlos Alcántara hizo una pregunta obvia: en qué idioma canta la banda, sabiendo que su nombre y sus canciones están en español. Esto hizo que se fuera del set y, sorprendentemente, Alicia Mercado ocupó su lugar como jurado.

Así se desarrolló el casting con normalidad. El participante sorprendió con su excelente imitación y el jurado no dudó en darle un “sí” unánime. Tanto así que Ricardo Morán comentó: “De todos los José Madero que han venido en 14 años (…) tú eres de lejos el mejor”.

Al salir de la audición, Ricardo tuvo unas bonitas palabras para Alicia: consideró que puede ser jurado sin problema, ya que cuenta con el talento suficiente para ejercerlo.

Mientras tanto, Carlos Alcántara fue bromeado por Franco Cabrera y el equipo de producción, quienes gritaron: “¡Cachín, presente!”, simulando que se despedía de Yo Soy tras dejar de ser jurado. Al final, Carlos siguió la broma, se despidió de todos y salió por la puerta central de los participantes, regalando un paso de baile con el humor que lo caracteriza.

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