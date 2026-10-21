Yo Soy Casting 2026: Batalla de aura y estatura entre Franco Cabrera y “José Feliciano”

Alfredo Hermoza interpretó a “José Feliciano” con la canción “Qué Será”. Antes de su presentación, el jurado notó lo alto que era el participante y lo hizo medirse junto a la persona más alta del set, el conductor Franco Cabrera. Para su mala suerte, el participante resultó tener mayor estatura, pero Franco quiso ganarle a través de una batalla de aura. Sin importarle eso, y siguiendo la broma, Alfredo le dijo: “Pero tienes que aceptar que te gano en altura”.

En el momento del casting, Alicia Mercado se quedó sorprendida con su voz; sin embargo, el jurado no percibió lo mismo. Ricardo Morán señaló que el timbre no se parece al del artista y que la guitarra resta más de lo que suma a su imitación, ya que no se usa de una forma convincente.

Por otro lado, Jely Reátegui y Carlos Alcántara sorprendentemente dijeron “sí”, porque le vieron potencial para mejorar la imitación y la caracterización, un margen manejable para pulir en la siguiente etapa de audiciones de Yo Soy.

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