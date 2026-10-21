Yo Soy Casting 2026: “Bruno Mars” no logró el pase, pero el jurado le pidió volver con otro personaje

Jorge Flores vino a imitar a “Bruno Mars” con la canción “When I Was Your Man”. Su primera interpretación dejó dudas en el jurado: no mostró un timbre similar al del cantante original, aunque sí una gran técnica de canto. Además, el jurado se preguntaba por su nivel de baile, necesario para esta imitación. Por ello, en su segunda oportunidad cantó “Versace on the Floor”.

Al final de su casting, Ricardo Morán conversó con Carlos Alcántara sobre la decisión. Ricardo le pidió volver con otro personaje, ya que tiene el talento, pero la elección de “Bruno Mars” no fue la más indicada para la tesitura de su voz.

Jely Reátegui coincidió y también dijo “no”, para que regrese con una imitación que le permita mayor comodidad con su herramienta vocal.

Por su parte, Carlos Alcántara tuvo la intención de dar el “sí”, porque no quería dejar pasar a un buen cantante. Aun así, entendió la decisión general del jurado, que busca protegerlo de avanzar con un personaje en el que tendría mayor margen de mejora y mayor probabilidad de no seguir avanzando en la competencia.

¿Con qué nueva imitación volverá Jorge a Yo Soy? ¿Logrará convencer al jurado con un personaje más cómodo para su voz? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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