Yo Soy Casting 2026: “David Summers” convirtió su casting en una conversación con Ricardo Morán

Fernando Tapia vino a cantar como “David Summers”, vocalista de la banda “Hombres G”, con el tema “Devuélveme a mi chica”. Con un timbre muy parecido y un buen manejo del bajo, sorprendió al jurado con su casting. Ricardo Morán se sumó a una especie de conversación con el participante a través de la letra que cantaba, lo que dejó un divertido momento en plena presentación.

Al terminar, Ricardo Morán volvió a su rol de jurado y comentó: “Es difícil de hacer el match con la voz que todos tenemos del disco (…) tú estás más o menos en esa edad (…) naturalmente tu energía se acerca y eso está bien”. Así destacó sus virtudes y dio el primer “sí” de la noche.

Jely Reátegui resaltó su capacidad de disfrute en el escenario, incluso compartiendo con el jurado sin desconcentrarse de cantar bien su parte. Por ello, dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara estuvo de acuerdo con los demás y solo atinó a soltar una broma sobre hacer una “observación”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!