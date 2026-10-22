Yo Soy Casting 2026: El jurado le dijo “no” a “Jossimar” para cuidar su voz

Mario Bonilla cantó como “Jossimar” con el tema “Ahora”. En el momento del casting, el participante mostró su experiencia y talento con el canto; sin embargo, tuvo problemas para llegar con aire a los finales de las frases, algo que el jurado notó.

Ricardo Morán comentó: “Tu voz la he sentido gastada y cansada. Para tu edad, creo que deberías trabajar con alguien que te ayude a mantenerla, cuidarla y seguir haciendo tu negocio”.

De la misma forma, Carlos Alcántara y Jely Reátegui también dijeron “no”, para que su herramienta vocal no se deteriore más y pueda recuperarse para volver en una próxima ocasión.

¿Volveremos a ver a “Jossimar” en una próxima edición del programa? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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