Transparencia pide definir atribuciones del Senado y Diputados tras delegación de facultades al Ejecutivo

La Asociación Civil Transparencia solicitó al Congreso de la República definir con precisión las atribuciones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. La institución emitió un pronunciamiento público a raíz de la reciente decisión del Pleno del Senado, donde se dio luz verde a la propuesta legislativa para otorgar facultades de legislación al Poder Ejecutivo.

Según la organización ciudadana, dicho acuerdo adoptado por la cámara alta pone de manifiesto la urgencia de establecer disposiciones normativas con mayor claridad dentro del fuero parlamentario. El organismo remarcó que la implementación de la bicameralidad en el país debe orientarse a elevar el nivel técnico de las normas y a consolidar el debate democrático.

En su documento oficial, Transparencia instó al Parlamento a fijar con claridad los límites normativos que corresponden a cada fuero legislativo. Asimismo, demandó establecer pautas específicas para identificar cuándo una alteración al texto original es complementaria, integra asuntos diferentes o altera el sentido inicial del proyecto.

EQUILIBRIO NORMATIVO

De igual manera, el colectivo propuso determinar mecanismos exactos para solucionar eventuales desacuerdos entre ambos fueros normativos. La finalidad de este planteamiento es alcanzar una equivalencia institucional que impida el predominio de un fuero sobre el otro a causa de vacíos o imprecisiones en el reglamento.

Adicionalmente, el pronunciamiento solicita que las autoridades de las dos cámaras fundamenten de forma pública los criterios utilizados en sus trámites legislativos. Esta medida busca garantizar que la población acceda a los argumentos aplicados durante el ejercicio de las funciones parlamentarias.

Para concluir, el organismo remarcó que acatar los cauces procedimentales y preservar el balance entre ambas cámaras constituyen requisitos indispensables para otorgar validez a las decisiones parlamentarias. La entidad concluyó que estos factores resultan fundamentales para sostener el Estado de Derecho y fortalecer la estructura democrática nacional.

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