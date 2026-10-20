Yo Soy Casting 2026: Franco Cabrera demostró por qué es el conductor en la audición de “María Becerra”

“Doly” vino a cantar como “María Becerra” con el tema “Adiós”. Antes de su presentación, aclaró que pertenece al elenco de animadores de su universidad y mostró su disposición a quedarse en Yo Soy con ese rol si no pasaba como imitadora.

Sin dudar, el conductor Franco Cabrera entró al escenario con una banda de miss al revés y una corona, y recreó una participación como “Miss Colombia”, lo que causó risas en el set.

Luego, la participante inició su actuación, que fue criticada duramente por el jurado. Jely Reátegui le pidió que lo practique más, porque no vio la calidad suficiente para darle el “sí”. Ricardo Morán fue directo: “Hay un tema importante para la imitación de María Becerra que es saber cantar”, dejando en claro su “no”.

De forma dividida, “Doly” no pasó a la siguiente etapa de las audiciones.

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