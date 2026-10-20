Yo Soy Casting 2026: Jely se emocionó por la llegada de un “Cristian Castro” a la competencia

Desde Chile, Bastian Chávez interpretó a “Cristian Castro” con el tema “Lloran las rosas”. Así como se presentó su hermano Bray, imitador de “Luis Miguel”, Bastian también participó de los castings de la competencia y destacó en su calidad de imitación. Su presentación le hizo especial ilusión a Jely Reátegui, ya que por primera vez en su rol como jurado se presentó un “Cristian Castro”.

Como era de esperar, Jely fue la primera en hablar: “No sabes la alegría que siento en este momento (…) Hay cosas del timbre que hay que ajustar (…) Profundizar en la interpretación, que creo que lo puedes hacer”. Finalmente, le dio el “sí”.

Carlos Alcántara y Ricardo Morán también estuvieron de acuerdo y le dieron el “sí” por su impecable técnica en la presentación, con lo que consiguió el pase a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

¿Logrará Bastian ajustar los detalles del timbre en la siguiente etapa? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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