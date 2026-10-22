Yo Soy Casting 2026: “Jorge Villamizar” viajó desde Piura para cantar “Caraluna” tras ser fan del programa

Fabián Castañeda vino a imitar a “Jorge Villamizar”, vocalista de la banda “Bacilos”, con la canción “Caraluna”. El participante, junto a su guitarra, buscó convencer al jurado con su imitación. Sin embargo, le señalaron algunos puntos por mejorar y reconocieron su potencial en la música.

Jely Reátegui consideró que sus movimientos son ligeros y que debería tener una mayor madurez en su interpretación. Ricardo Morán le dio la razón respecto a la falta de peso en el escenario y lo invitó a seguir su sueño de cantar.

Además, se reveló que Fabián viajó desde Piura, la ciudad de donde proviene, hasta Lima para estar en el público de la Final de “Yo Soy: Grandes Batallas”, lo que lo expuso como un gran fan. Incluso contó que, gracias al programa, él y su mamá se unieron más, al compartir el gusto por las imitaciones de los artistas que ambos siguen.

Ricardo Morán reconoció que ese detalle es un “truco” para la selección de los 24 mejores imitadores, ya que se busca tener figuras para todas las generaciones.

Por último, Carlos Alcántara destacó su excelente vibra y carisma, factores que considera igual de importantes para estar en la competencia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!