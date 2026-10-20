Yo Soy Casting 2026: “Juan Diego Flórez” convenció al jurado con “Cuando llora mi guitarra”

Diego Alonso Rivas interpretó a “Juan Diego Flórez” con la canción emblemática “Cuando llora mi guitarra”. A través de una entrega total a la letra, emocionó al jurado y a las personas presentes en el set. Al terminar, llegó el momento de la devolución de la audición.

Ricardo Morán contó que sí llegó a ver al cantante original y lo conoce a detalle. Le pidió corregir ciertos movimientos que no son propios de Juan Diego Flórez, pero dio el primer “sí” del jurado.

Jely Reátegui le recomendó mejorar la postura escénica para lograr esa elegancia característica del cantante original, pero también le dio el segundo “sí” por las virtudes de su casting.

Por su parte, Carlos Alcántara le corrigió un detalle de la letra de la canción. Por lo demás, le pareció una buena audición y cerró con el tercer “sí”.

¿Logrará “Juan Diego Flórez” corregir estos detalles en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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