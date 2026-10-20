Yo Soy Casting 2026: “Luis Miguel” llegó desde Chile y sorprendió al jurado con “La Gloria Eres Tú”

Desde Chile, Bray Chávez trajo su imitación de “Luis Miguel” con la canción “La Gloria Eres Tú”. Con la experiencia de haber ganado por una competencia similar de imitación y el esfuerzo de venir desde el extranjero, el jurado tuvo muchas expectativas con su audición y no quedó defraudado. Al contrario, quedó sorprendido con su nivel de interpretación y el trabajo detrás de la imitación.

Tras terminar su presentación, Jely Reátegui le pidió incorporar detalles actorales, aunque el resto de la actuación fue excelente.

Los demás jurados también se unieron a las felicitaciones y le dieron el pase inmediato a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

¿Logrará Bray sumar esos detalles actorales en la siguiente etapa? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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