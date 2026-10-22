Yo Soy Casting 2026: “Prince Royce” llegó “haciendo hora” y consiguió tres “sí” con “Incondicional”

Jhon Mansilla vino a imitar a “Prince Royce” con el tema “Incondicional”. Antes del casting, Carlos Alcántara le preguntó quién lo animó a venir, y todos se sorprendieron con la respuesta genuina y sincera del participante: “En realidad, estaba haciendo hora cerca de aquí”. Carlos Alcántara le dio la razón y comentó: “Así nacen las grandes historias, tú no sabes lo que puede pasar”, dejando abierta la posibilidad de una gran presentación a pesar de su llegada improvisada.

Dicho y hecho, la presentación de Jhon dejó gratamente sorprendido al jurado. Ricardo Morán, emocionado, dijo: “No puedo creerlo. Qué clase de aura hay en la avenida San Felipe”, mostrando su asombro por el inesperado talento del participante.

De igual forma, le pidieron mejorar la parte interpretativa en el escenario y, sin dudas, le dieron el “sí” unánime que lo invitó a la siguiente instancia de la competencia de Yo Soy.

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