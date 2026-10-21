Yo Soy Casting 2026: “William Naraine” se fue del casting entre congas, con el espartano y la bruja

Diego Vasconzuelo vino a imitar a “William Naraine”, de la banda “Double you”, con la canción “Please don’t go”. Antes de su presentación, contó que trabaja como psicólogo clínico y que está llevando estudios de maestría y especialidad.

Siguiendo el hilo del plan de estudios, Carlos Alcántara trató de equipararse con el participante y dijo: “Te va a pasar como a mí, yo estaba en la carrera de Ingeniería Cósmica”, lo que hizo reír al jurado. La conductora Alicia Mercado siguió la broma mostrando la foto del personaje de una película y comentó: “Cuando dejó la universidad, se dedicó a grabar su primera gran película, Lluvia de hamburguesas”.

Cuando llegó el momento de su casting, el jurado no pudo esconder su sorpresa por una actuación que no tenía parecido alguno con el artista. Como es costumbre, llegó “el espartano”, pero esta vez acompañado por primera vez de “la bruja”. Ambos personajes recrearon un divertido momento en el que, con el baile de la conga, lo llevaron fuera del set.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!