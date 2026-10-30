Yo Soy Castings 2026: A pesar que movieron la pista, “Christian Meier” encantó y pasó de ronda

Sonny Gianmarco Dávila interpretó a “Christian Meier”. En medio de la presentación, el jurado estaba atento a la imitación del participante, quien venía demostrando un buen timbre de voz, pero la pista de la canción se atrasó. Esto hizo que el conductor Franco Cabrera interviniera en el casting y dijera: “Discúlpame de verdad, se me cae la cara de vergüenza. Yo voy a encontrar un responsable”.

Después de este incidente, el jurado compartió su devolución. Carlos Alcántara dijo que le gustó el timbre de voz, aunque le pidió adelgazarlo por momentos y hacerlo más grave en otros. Fuera de ello, le pareció una excelente audición y dio el primer “sí”.

Jely Reátegui le pidió revisar la manera en que canta, sobre todo las inflexiones, y dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Christian Meier” ajustar su timbre en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!