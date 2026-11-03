Yo Soy Castings 2026: “Aldo Guibovich” cantó dos temas y dijo que ya cumplió un sueño pese al “no” del jurado

Jesús Peláez vino a imitar a “Aldo Guibovich”, vocalista de “Pasteles Verdes”. Con su guitarra acústica en mano, el participante buscó convencer al jurado con su timbre de voz. Las opiniones en la mesa se dividieron entre darle una segunda oportunidad o decir que no.

Carlos Alcántara le pidió que cantara un tema más. Antes de que tomaran una decisión, Jesús dijo: “Bueno, ya cumplí un sueño, estando acá”, un comentario tierno que apreció la conductora Alicia Mercado.

A pesar de la segunda participación, el jurado no quedó convencido con su imitación y le dijo “no”. Igualmente, le agradeció haber venido al casting con su noble actitud.

¿Volveremos a ver a Jesús con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!