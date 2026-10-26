Yo Soy Castings 2026: “Alicia Keys” pasó de ronda con el aval del padre que fue un participante del programa

Alessandra Montoya interpretó a “Alicia Keys” con el tema “If I Ain’t Got You”. Antes de su presentación, habló sobre el apoyo de su padre, quien tiene su propia agrupación musical y fue participante de Yo Soy en la banda que imitó a “Los Auténticos Decadentes”, para animarse a prepararse para el casting. Además, mostró su experiencia en la música, sobre todo en los géneros de jazz y pop, aunque le gusta escuchar más el rap. Cuando nombró a la artista que iba a imitar y luego de cantar, el jurado se asombró y compartió sus comentarios.

Jely Reátegui reconoció su extraordinaria voz y le sugirió interpretar mejor conociendo a profundidad la letra y especificando las inflexiones de su canto.

Ricardo Morán estuvo de acuerdo con el padre de Alessandra: “Cuando tu papá te dice que tienes una hermosa voz y que es momento de compartirla con todo el mundo. Tiene toda la razón”. Sin embargo, señaló aspectos interpretativos por mejorar: saber en qué momento cantar con mayor intencionalidad mejorará la parte actoral de su presentación.

Carlos Alcántara solo le pidió que siga cultivando su voz y su talento, y la felicitó por pasar a la siguiente ronda de la competencia.

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