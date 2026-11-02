Yo Soy Castings 2026: Amy Gutiérrez cantó los coros de “Dread Mar I” desde la mesa del jurado

Jesús López vino a cantar como “Dread Mar I” con el tema “Tú Sin Mí”. En plena presentación, el jurado, que apreciaba la audición, de repente escuchó una voz angelical que hacía los coros, tal como lo describió Ricardo Morán.

Al terminar, Amy Gutiérrez reveló: “Estaba haciéndole coros para acompañar a mi compañero Jesús”. Ricardo contestó sin reparo: “Ese corito que estaba en la pista sí estaba afinado”.

Dejando el tema de los coros, Ricardo Morán consideró que el timbre se pareció al del artista original, pero que faltó mucha técnica de canto, sobre todo para llegar a “Dread Mar I”. Por ello dijo “no” a su imitación.

En la misma línea, Amy Gutiérrez coincidió con Ricardo y dio el segundo “no”.

Carlos Alcántara también comentó sobre la sensación de inseguridad en su canto y lo animó a tomar clases de canto y regresar en una próxima ocasión.

¿Volveremos a ver a Jesús con una imitación más preparada? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!