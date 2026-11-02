Yo Soy Castings 2026: “Avril Lavigne” pasó de ronda, pero el jurado le pidió más punk en su presentación

Maddy Herrera interpretó a “Avril Lavigne”. En su presentación, Jely Reátegui fue la mayor fan de la participante, ya que escuchaba a la artista que vino a imitar desde pequeña. Al terminar el casting, el jurado compartió su devolución, con tantos puntos positivos como por mejorar.

Ricardo Morán comentó: “Está bastante bien. Hay alguna cosa que me falta (…) Una característica que tiene Avril Lavigne es que transita esta línea entre pop, balada y rock (…) Las consonantes deben ser crocantes (…) Me ha gustado, creo que lo puedes trabajar, el inglés está muy bien. Yo te digo que sí”.

Jely Reátegui también señaló y contó: “Cantaba esto y a veces lloraba. Yo tuve mi época punk (…) Necesito más punk en tu presentación. A cargo de eso, yo te voy a decir que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Avril Lavigne” sumar más punk en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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