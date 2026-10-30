Yo Soy Castings 2026: “Bad Bunny” volvió con más brillo que nunca y consiguió el “sí” de Amy Gutiérrez
Carlos Rey volvió a interpretar a “Bad Bunny” con la canción “Tití me preguntó”. Amy Gutiérrez llegó esta temporada por primera vez como jurado, y Ricardo Morán le presentó al participante, que ya había estado antes en el programa, pero ahora con más brillo que nunca, en referencia a su vestuario. Durante su presentación contagió su energía al jurado, como es costumbre con las canciones del cantante puertorriqueño.
Amy Gutiérrez fue la primera en decir “sí”, tras describir su voz como lo más parecido al original.
Carlos Alcántara consideró que el participante tiene una obsesión por el programa, pero que es una virtud de perseverancia al tratar de conseguir su sueño, y dio el segundo “sí”.
Ricardo Morán le pidió más actitud y oscurecer el timbre de voz.
¿Logrará “Bad Bunny” sumar actitud y oscurecer su timbre en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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