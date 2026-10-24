Yo Soy castings 2026: ‘Britney Spears’ es elogiada por su carisma y caracterización, ¿consiguió el “sí” del jurado?

Stefy Evangelista, una joven de 21 años proveniente de San Juan de Lurigancho con experiencia en shows infantiles, llegó al escenario para ponerse en la piel de la princesa del pop, Britney Spears.

Pese a mostrar similitudes en el color de voz al cantar, las exigencias técnicas del personaje terminaron pasándole factura. Ricardo Morán recalcó “que hay un parecido en el timbre, pero te falta bastante técnica”.

En la misma línea, Jely Reátegui la animó a seguir preparándose: “Falta chamba aún, pero definitivamente tienes condiciones”. A pesar del potencial observado, los jurados decidieron no otorgarle el pase, dejando a Stefy fuera de la competencia.

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