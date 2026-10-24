Yo Soy castings 2026: La impecable imitación de Tina Charles sorprendió al jurado y logró tres ‘SÍ’ rotundos

La fiebre de la música disco se apoderó de las audiciones con la llegada de Heidy Centurión, quien pisó el escenario para imitar a la cantante británica Tina Charles.

Su afinación y timbre natural encajaron de manera fluida con el estilo de la artista original, provocando la admiración inmediata en Ricardo Morán: “Este es el ejemplo claro de que si tu tesitura natural se parece mucho a la del artista pareciera que fuera muy fácil hacerlo, pero no. Qué placer escucharte”.

La presentación no solo destacó en lo vocal, sino que también despertó la nostalgia de Carlos Alcántara “Cachín”, quien recordó con entusiasmo los años de gloria del género disco: “Se puso de moda un pasito que ella hacía, me has hecho acordar a eso”.

Con una interpretación limpia, llena de ritmo y un parecido indiscutible, Heidy conquistó al jurado por unanimidad y aseguró su pase a la siguiente etapa de la competencia con tres ‘SÍ’ rotundos.

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