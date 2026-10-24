Yo Soy castings 2026: ‘Rkm & Ken-Y’ derrocharon flow y se llevaron tres ‘SÍ’ del jurado

La música urbana tuvo su momento gracias a la presentación de Marcos Santa Cruz y Ralf Chávez, quienes imitaron al dúo de reguetón Rkm & Ken-Y. Mientras Ralf pertenece a la agrupación Código Z en Juliaca, Marcos es un barbero e iquiteño residente en Lima que coincidía constantemente con su compañero para poder practicar su imitación.

Su química en el escenario, sincronización y estilo llamaron la atención de Jely Reátegui, quien no ocultó su entusiasmo al escucharlos: “Esto está muy bien, está muy chévere”.

Por su parte, Carlos Alcántara “Cachín” resaltó la soltura y actitud escénica de ambos participantes: “Tienen mucho flow”. Con elogios unánimes y la aprobación del jurado, el dúo consiguió los tres ‘SÍ’ que los clasifican a la siguiente ronda.

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