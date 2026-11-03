Yo Soy Castings 2026: Cachín notó que “Beto Cuevas” se preparó con un coach vocal
Iam Brandown imitó a “Beto Cuevas”, vocalista de “La Ley”. En su presentación, se lució con un buen parecido en la voz y una correcta caracterización. El jurado reconoció las virtudes de su imitación, aunque también señaló algunos puntos por mejorar.
Jely Reátegui comentó: “Ten cuidado con los agudos. En el coro, estuvo medio raro, pero ahí te acomodaste. Yo creo que si sigues mejorando lo técnico, vas a poder seguir avanzando en esta competencia. Yo voy a decir que sí”.
De la misma forma, Lita Pezo se mostró sorprendida: “Me ha sorprendido tu cambio de cómo hablas a cómo cantas (…) Revisa bien los detalles de cómo frasea Beto Cuevas (…) Me ha gustado también muchísimo. Entonces, yo te voy a decir que sí”.
Finalmente, Carlos Alcántara reconoció su enorme avance en este casting, que evidenció las clases con algún coach vocal, las cuales le han permitido demostrar técnica en su canto. Así le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Logrará “Beto Cuevas” cuidar sus agudos y pulir su fraseo en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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