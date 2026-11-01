Yo Soy Castings 2026: Carlos Rodríguez llega a Yo Soy para imitar a Juanes

Carlos Rodríguez pisó el escenario de Yo Soy con una emotiva historia tras reencontrarse con su mejor amigo para retomar su proyecto musical luego de 13 años.

Dispuesto a ganarse un lugar en el programa, el concursante interpretó al cantautor colombiano Juanes. Si bien demostró facultades para el canto, la precisión de su imitación no convenció al panel.

Ricardo Morán fue contundente en su evaluación: “Cantas muy bien, pero no escucho el timbre con precisión”. Al no lograr la similitud vocal exigida por el jurado, Carlos no obtuvo los votos necesarios y quedó eliminado del casting.

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