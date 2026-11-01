Yo Soy Castings 2026: Gustavo Gutiérrez demuestra su versatilidad con su imitación y doblaje

Gustavo Gutiérrez llegó desde Ica junto a su pareja, con quien lidera la orquesta “Pasión Dorada”, para debutar en Yo Soy imitando a Charlie Cardona.

Antes de cantar salsa, demostró su versatilidad recreando las voces de Melcochita, Gargamel, el Gallo Claudio y Barney. En la audición, Lita Pezo le dio un “no” al considerar que aún faltaba trabajar la corporalidad. Cachín y el resto del panel notaron que empezó bien aereando la voz, pero luego se quedó corto, por lo que le permitieron hidratarse antes de decidir.

Tras recuperarse vocalmente, el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda.

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