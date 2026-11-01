Yo Soy Castings 2026: Roberto Waldir asombra al jurado con la velocidad de su rap al imitar a Don Chezina

Roberto Waldir volvió al escenario de Yo Soy para imitar el reggaetonero Don Chezina. Vivir de la música le dio la cancha necesaria para deslumbrar con su agilidad al rapear.

Jely Reátegui aprobó la presentación de inmediato, mientras que Cachín celebró su entrega: “Está muy buena la imitación, la parte rapeada ha sido increíble”.

Ricardo Morán le dio el voto decisivo para avanzar, no sin antes lanzarle un claro aviso: “Vas a tener que prepararte mucho porque hay otro Don Chezina en competencia”. Con tres votos afirmativos, Roberto selló su retorno al certamen.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!