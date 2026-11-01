Yo Soy Castings 2026: El baterista Claudio Alarcón sorprende con su imitación de Willy Rodríguez de Cultura Profética
El músico Claudio Alarcón, baterista de la banda “Fantasmas” y cantante en diversos proyectos de covers, se presentó en Yo Soy para saldar una deuda personal: cantar de forma masiva encarnando a Willy Rodríguez, líder de Cultura Profética.
Su imitación impactó al jurado gracias a su evidente parecido físico. Jely Reátegui celebró la audición pero le recomendó un ajuste vocal: “Me ha gustado un montón, creo que habría que suavizar un poquito el timbre para darle un poco más de flow al canto”.
Cachín respaldó la presentación por su presencia y parecido, otorgándole la aprobación final para clasificar a la siguiente ronda.
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