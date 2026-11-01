Yo Soy Castings 2026: La pediatra Alexandra Ampuero es la primera imitadora de Rosario Flores

Alexandra Ampuero, médica pediatra y madre de familia, llegó al programa para intentar cumplir su sueño de imitar a la artista española Rosario Flores. Sin embargo, su propuesta no logró convencer al jurado técnico.

Los evaluadores notaron que el timbre no correspondía al de la cantante y señalaron fallas en la afinación, calificando la presentación como un simple boceto.

Cachín votó en contra aconsejándole buscar otro personaje o trabajar el acento español, mientras que Jely Reátegui concluyó: “Gracias por traer un personaje nuevo, pero todavía falta más del fuego flamenco”. Al no sumar los votos requeridos, Alexandra quedó eliminada.

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