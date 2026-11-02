Yo Soy Castings 2026: “Catriel y Paco Amoroso” y el “Pimpinelazo” que Jely vio en su casting

Jean Pier Curia y Gabriel del Pinal imitaron a la dupla “Catriel y Paco Amoroso”. En su presentación, el jurado escuchó con atención, como de costumbre, hasta que se dio cuenta de que la pista elegida por los participantes tenía el sonido del público para el coro. Quedó sorprendido por ese detalle de la audición.

Al terminar su casting, Jely Reátegui no dudó en decir: “Chicos, le metieron en algún momento un Pimpinelazo”, en referencia a la situación dramática que plantea un conflicto en el escenario. Ricardo Morán decretó ese nuevo término y, tras el divertido momento, Jely consideró que le faltó convicción a la interpretación y dio el primer “no” de la mesa.

Por último, Carlos Alcántara dio el segundo “no”, porque los escuchó parecidos, pero el resto de la imitación no estuvo presente.

¿Volveremos a ver a esta dupla con una nueva imitación? ¿Quiénes serán los próximos en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!