Yo Soy Castings 2026: “Chris Cornell” maravilló al jurado, pero debe meterle más energía rockera

Francisco Meléndez interpretó a “Chris Cornell”, vocalista de “Audioslave”, con la canción “Like a Stone”. Con su presentación, el jurado quedó maravillado con su talento con el personaje y compartió su devolución al terminar su actuación.

Ricardo Morán comentó: “Un tímido raspado que creo que debes desarrollar más (…) Pero a mí me ha gustado, yo te voy a decir que sí”.

Por su parte, Jely Reátegui dijo: “A eso sumarle lo actoral, la postura, la actitud. Meterle más energía rockera (…) Pero es que eso se tiene que ver y proyectar, así que créetela. Yo voy a decir que sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente ronda de los castings de Yo Soy.

¿Logrará “Chris Cornell” desarrollar su raspado y su energía rockera en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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