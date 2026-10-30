Yo Soy Castings 2026: “Christian Yaipén” dividió al jurado y avanzó con “Con la Misma Moneda”

Kenneth Ocampo vino a cantar como “Christian Yaipén”, vocalista de “Grupo 5”, con el tema “Con la Misma Moneda”. Tras su presentación, el jurado comentó algunos puntos por mejorar, tanto positivos como negativos, y las opiniones en la mesa se dividieron.

Ricardo Morán consideró que su timbre de voz es muy agradable al oído, pero no lo escuchó similar al de “Christian Yaipén”, por lo que dijo “no”.

En cambio, Carlos Alcántara sí escuchó por momentos el parecido y confió en que podrá trabajarlo en una siguiente ronda. Así dio el primer “sí”.

Por último, Lita Pezo recalcó la enérgica actitud y el sentimiento del cantante en su interpretación, aspectos que se observaron por momentos en su casting. Con ello dio el “sí” definitivo para su pase a la siguiente etapa de Yo Soy.

¿Logrará “Christian Yaipén” acercarse más al timbre original en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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