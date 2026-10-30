Yo Soy Castings 2026: Como “Mon Laferte” no pasó, pero como “Ada” pasó a la siguiente ronda

Desde Tarma, Paola Gutiérrez interpretó a “Mon Laferte” con la canción “Si Alguna Vez”. Al principio, contó cómo pudo salir de su provincia y viajar por el interior del país gracias a su talento para hacer cumbia tropical. Ahora, mostró su interés en asumir el nuevo reto artístico de la imitación.

Tras su presentación, el jurado señaló varios puntos por mejorar en su timbre e interpretación. Ricardo Morán y Jely Reátegui le dieron dos “no”, que la dejaron sin el pase a la siguiente ronda.

No obstante, la conductora Alicia Mercado le otorgó el beneficio de “Play Uzu”, un casting extra en el que presentó una nueva imitación: “Ada Chura”. En esta nueva actuación, el jurado reconoció su enorme mejora, ya que se adecuó mejor al género por su dedicación laboral y su experiencia con su grupo.

Así lo comentó Ricardo Morán: “Esto está más dentro de tu universo. Claramente, lo manejas muchísimo mejor”, y dio el primer “sí” de la mesa. Jely Reátegui, en cambio, tuvo dudas por la falta de inflexiones de la artista y dijo “no”.

Como último voto, Carlos Alcántara decidió lanzar una moneda imaginaria al aire y probar con su “azar”. Su “sí” definitivo le permitió avanzar de instancia en Yo Soy.

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