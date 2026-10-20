Yo Soy Castings 2026: “Natalia Lafourcade” consiguió tres “sí” y pasó a la siguiente ronda del programa

Dayana Zelaya imitó a “Natalia Lafourcade” con la canción “Hasta la Raíz”. Con mucha concentración, la participante buscó convencer al jurado para obtener el tan ansiado “sí”, y tuvo la motivación de contar con sus padres, que la acompañaron junto al conductor Franco Cabrera. Al terminar su casting, llegó la devolución del jurado.

Jely Reátegui comentó que canta muy bonito, pero que debe cuidar la forma en que interpreta: enfocarse en cómo lo hace la artista, ser más detallista con la técnica que usa y no cantar como Dayana. A pesar de las observaciones, le dio el “sí”.

Ricardo Morán también la felicitó por su excelente voz y coincidió con Jely en que debe mejorar en lo minucioso de la imitación y copiar la forma en que la artista expresa cada canción.

Carlos Alcántara sumó otra observación: tener noción de lo que se está contando en la interpretación, para lograr lo que busca la artista, que es llevar al oyente al mundo del que habla la canción.

Luego de la opinión de cada jurado, los tres confirmaron su pase a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

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