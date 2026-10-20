Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán “pidió cerrar la frontera” con Ecuador por “Pedro Fernández”

Desde Ecuador, Christian Naranjo trajo su imitación de “Pedro Fernández” con el tema “Solo Tú”. Antes de su casting, Ricardo Morán reconoció a Christian y le preguntó sobre su paso por el programa “Yo me llamo Ecuador”, donde llegó a la semana final de la competencia. Con mucha expectativa, Ricardo le dio el pie para iniciar su casting.

En los primeros instantes, el jurado quedó encantado con su audición y Ricardo fue el primero en reconocerlo. Hizo el ademán de llamar por celular y dijo: “¿Migraciones? Me cierran la frontera con Ecuador en este momento (…) Que nadie se puede salir”, al considerar que su fantástica imitación y su labor profesional eran suficientes para darle el “sí”.

Lo mismo ocurrió con Carlos Alcántara y Jely Reátegui, quienes solo tuvieron halagos para su presentación y le dieron la bienvenida a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

¿Logrará “Pedro Fernández” mantener este nivel en la siguiente etapa? ¿Qué otras sorpresas traerá este participante desde Ecuador? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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