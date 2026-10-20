Yo Soy Castings 2026: El jurado dejó cantar casi toda la canción a “Dolores O’Riordan”

Alejandra Llenque vino a imitar a “Dolores O’Riordan” con el tema “In Your Head”. Siendo una canción icónica de la artista y con cierto nivel de detalle y técnica requerido, la participante destacó en su casting. El jurado la dejó cantar casi toda la canción, algo que pasa pocas veces en el programa.

Ricardo Morán la felicitó por su similitud en el timbre, la correcta afinación, el acento particular de la artista integrado a su interpretación y la buena pronunciación del inglés en la canción.

Jely Reátegui le agradeció por haber traído ese personaje y le dio su “sí”. Además, Carlos Alcántara se animó a decir: “A mí no me ha parecido buena tu presentación. Me ha parecido extraordinaria”, dando otro “sí” y cerrando de forma unánime su pase a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

¿Logrará Alejandra mantener este nivel en la siguiente etapa? ¿Qué otras sorpresas traerá esta participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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