POR AMOR A MI HIJO: Reha prepara su venganza contra Atilla mientras Karsu enfrenta nuevos conflictos

La rivalidad entre Reha y Atilla podría tener nuevas consecuencias en Por amor a mi hijo. Tras el ataque que sufrió, Reha buscará la manera de responder, mientras Karsu intenta mantener a sus hijos lejos de los problemas que la rodean.

En medio de esta tensión, Karsu logrará reunir a Deniz con Ozan, su padre adoptivo, quien tiene planes que podrían cambiar la situación familiar. ¿Qué hará Reha para vengarse y cómo reaccionará Karsu ante la decisión de Ozan?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 p. m., por Latina.