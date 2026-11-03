Yo Soy Castings 2026: El jurado le pidió a “Andrés Da Ros” seguir buscando otro personaje

David Olivera vino a imitar a “Andrés Da Ros”, vocalista de “Sangre Púrpura”. En su presentación, el jurado estuvo atento a cada detalle de la interpretación y señaló varios puntos por mejorar en su imitación del cantante peruano.

Ricardo Morán no tuvo reparo en decir: “No escucho la letra completa, falta volumen. Así que yo creo que si quieres hacer este personaje, tienes que practicarlo más. Yo voy a decir que no”.

En la misma línea, Amy Gutiérrez prefirió ser directa y dijo “no”.

Por último, Carlos Alcántara le pidió que siga buscando otro personaje y le agradeció por su participación.

¿Volveremos a ver a David con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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