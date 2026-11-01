Yo Soy Castings 2026: El Kpop se apodera del set con imitación de Jungkook

Albert Azaña, un joven que trabaja, cursa estudios universitarios donde aprendió algo de coreano y se desempeña como productor y profesor de música, audicionó en Yo Soy para imitar a Jungkook de BTS.

La complejidad del personaje pasó factura en el escenario. Ricardo Morán fue estricto al evaluar su desempeño: “Ha habido problemas de afinación, este es un artista muy completo. Técnicamente es muy complejo y aún falta un montón”.

Sin embargo, Jely Reátegui lo consideró un reto interesante valorando su baile, mientras que Cachín concluyó: “Es bien difícil cantar y bailar, pero te digo que sí”. Con la mayoría de votos a su favor, Albert logró pasar de ronda.

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