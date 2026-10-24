Yo Soy castings 2026: El primer imitador de Tom Chaplin de Keane hizo historia con su interpretación

Un momento memorable se vivió en el set con la llegada de Robert Calderón, un estudiante de arquitectura de 22 años proveniente de Arequipa. El joven relató que su amor por la música comenzó desde muy pequeño influenciado por el rock de bandas como The Beatles y The Rolling Stones.

Al interpretar el éxito Somewhere Only We Know, Robert logró capturar de inmediato la atención del jurado. Jely Reátegui elogió su timbre vocal señalando: “Cantas muy bien y el color de voz está sumamente cercano al original”.

Por su parte, Ricardo Morán destacó la relevancia de su audición dentro de la historia del formato: “Nunca en la historia del programa ha venido un imitador de Keane y creo que estás bastante cerca”. Tras convencer a los jurados, el participante obtuvo el pase a la siguiente ronda.

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