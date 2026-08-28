Yo Soy Castings 2026: ¡El rock lo llevó por todo el Perú y ahora vuelve para imitar a Nicola Sirkis de Indochine!

Koky Flores regresó al escenario para volver a interpretar a Nicola Sirkis, vocalista de la banda francesa Indochine, personaje que ya había presentado en la edición anterior.

El imitador contó que su participación le permitió recorrer distintas ciudades del Perú, algo que no hacía desde hacía dos décadas. Además, relató que suele ser contratado para sorprender a padres que son fanáticos de la agrupación. Para esta nueva audición, Koky apostó por una caracterización inspirada en la época rockera de 1988.

Tras cantar en francés, Jely Reátegui destacó su evolución y le dio su voto de confianza. Ricardo Morán resaltó su dominio del idioma y sus gestos, aunque señaló que el timbre vocal todavía no era exacto. Finalmente, Cachín dejó clara su decisión: “Yo te voy a decir que sí”, pasando a la siguiente ronda.

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