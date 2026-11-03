Yo Soy Castings 2026: El timbre de “Amaia Montero” parecía que salir de la misma radio
Joscarly Montes de Oca vino a cantar como “Amaia Montero”. En su presentación, el conductor Franco Cabrera hizo el ejercicio de cerrar los ojos para confirmar que su timbre de voz es tan similar al de la artista que parecía salir de la radio.
Carlos Alcántara lo confirmó en su devolución: “Si estoy caminando por la calle y te escucho, probablemente diga por favor de quién es esa radio”. Dijo “sí”, al igual que Jely Reátegui.
Finalmente, Ricardo Morán también dijo “sí”, pero se desahogó con una queja: “Si estoy caminando por la calle y de repente te escucho, yo digo no, no más Amaia Montero, tenemos un montón y todas cantan la misma canción”. La participante reveló que no quería cantar ese tema, pero que era la mejor elección. Ante ello, Ricardo le pidió de favor que viniera con otra canción, ya que había pasado a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Con qué otra canción volverá “Amaia Montero” en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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