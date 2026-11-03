Yo Soy Castings 2026: Entre la caída de Cachín y un cambio de canción, así fue el casting de “Sade”

Merylley Chávez vino a cantar como “Sade”. En la dinámica de preguntas con el jurado, averiguaron cómo se pronuncia correctamente el nombre de la artista. Ricardo Morán buscó la pronunciación en su celular y confirmó que Carlos Alcántara y la participante lo habían dicho bien.

Con la emoción, Carlos Alcántara se acercó a abrazar a la participante y se cayó al subir al escenario, lo que dejó un divertido momento. Ella preguntó: “¿Es en serio, Cachín? ¿No es una broma de Pataclaun?”.

Luego se centraron en la audición y Merylley comenzó a cantar, pero se sintió incómoda en plena presentación. Jely Reátegui decidió interrumpir para preguntar si necesitaba volver a empezar y la participante pidió cantar otro tema, que inicialmente había planeado para el casting. La producción y el jurado permitieron el cambio y ella se lució con más seguridad en el escenario y con la pista.

Al terminar su segunda canción, Ricardo Morán reconoció que tiene talento para el canto, pero le pidió explorar otros géneros, ya que consideró que este personaje no es el indicado.

De igual forma, Carlos Alcántara resaltó la valentía de su imitación, pero le señaló la falta de técnica por mejorar y dio el segundo “no” del jurado.

¿Con qué nuevo personaje volverá Merylley a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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