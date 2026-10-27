Yo Soy Castings 2026: “Federico Moura” convenció a las justas y pasó a la siguiente ronda

Tyrone Corrod interpretó a “Federico Moura”, vocalista de la banda “Virus”, con la canción “Pronta Entrega”. En los primeros segundos de su casting, Jely reconoció un timbre similar al del cantante original; sin embargo, en el transcurso de su presentación no se mantuvo de forma regular y el jurado lo señaló en sus comentarios.

Jely agradeció por haber venido al casting con este personaje, ya que “Virus” es una banda que le gusta mucho. En cuanto a su voz, le criticó la falta de técnica vocal y comentó que el timbre debió ser más agudo, pues se pudo confundir con “Miguel Abuelo”. Por eso, su decisión fue un “no”.

En cambio, Cachín sí reconoció por momentos el timbre de “Federico Moura” y, sabiendo que con un poco más de trabajo llegará a una buena imitación, le dio el primer “sí”.

Todo quedó en manos de Lita, quien le dio su voto de confianza para que afine los detalles por mejorar y le dio la bienvenida a la siguiente ronda de la competencia.

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