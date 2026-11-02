Yo Soy Castings 2026: Franco Cabrera se golpeó la cabeza al bailar con “Cosculluela”

Marat Guzmán vino a imitar a “Cosculluela” con la canción “Prrrum”. En su presentación, hubo momentos en los que Carlos Alcántara y Amy Gutiérrez disfrutaron de su flow y su ritmo sobre la instrumental.

Luego del final del casting, Carlos Alcántara no dudó en decir “sí”, encantado con la mejora que mostró desde su última participación.

Amy Gutiérrez, por su parte, tuvo una petición especial: que volviera a cantar, pero con el acompañamiento de baile de los conductores. Al repetir la canción, el conductor Franco Cabrera, con la emoción de darlo todo, se golpeó la cabeza al tirarse al piso, lo que dejó un momento de risas.

Tras la segunda presentación, Amy estuvo muy convencida y dijo “sí”.

Finalmente, Ricardo Morán le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Cosculluela” mantener esta mejora en la siguiente ronda? ¿Qué otros momentos divertidos traerá el próximo casting? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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