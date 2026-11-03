Yo Soy Castings 2026: “Freddie Mercury” recibió un “no” con rugido de dinosaurio de Cachín

Rex Gutiérrez vino a imitar a “Freddie Mercury” con un mix de dos canciones: “We Will Rock You” y “Radio Ga Ga”. Con una presentación inesperada con dos hits de la histórica banda “Queen”, el jurado pudo disfrutar, cantar y apreciar su buen performance. Sin embargo, en cuanto al timbre, no fue similar al del artista.

Al terminar su actuación, Jely Reátegui comentó: “Es un reto muy grande el que te has puesto, es un personaje muy difícil. Te agradezco muchísimo que lo hayas traído, pero falta todavía nivel vocal”. Con ello dio el primer “no” de la mesa.

Carlos Alcántara lo tomó con humor y dio el segundo “no” como un dinosaurio, en referencia al nombre del participante.

Finalmente, Ricardo Morán reconoció la virtud escénica de Rex, pero señaló que el timbre y la técnica estuvieron lejos de ser parecidos.

¿Volveremos a ver a Rex con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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