Yo Soy Castings 2026: Gabriela Acha sorprende al jurado con su imitación de Barbarita de Cuba

Gabriela Acha, una emprendedora venezolana radicada en Surco y madre de un niño de ocho años, llegó al programa impulsada por su pareja para reencontrarse con su pasión por la música interpretando a Barbarita de Cuba.

Durante la audición, Jely Reátegui le advirtió sobre un detalle técnico en escena: “Ten cuidado, por momentos estás tapando el micrófono porque pierdes dicción y fuerza”. Asimismo, el jurado apuntó que sus tonos graves estuvieron algo planos y que le faltó presencia escénica.

Pese a estos reparos, la entrega y el potencial de Gabriela convencieron a todos los jueces, quienes votaron a favor para darle el paso a la siguiente fase de la competencia.

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