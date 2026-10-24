Yo Soy castings 2026: Imitador de Nino Bravo canta dos veces en el set, ¿logró convencer al jurado?
Gino Silva, egresado de Ciencias de la Comunicación y trabajador en una empresa de ventas electrónicas, llegó al casting motivado por sus conocidos para imitadar al cantante español Nino Bravo.
Debido a las dudas iniciales del jurado sobre su matización vocal, le otorgaron una segunda oportunidad. Tras la segunda prueba, Jely Reátegui analizó su presentación: “Tienes mucha potencia, pero no estás matizando como Nino Bravo”.
En esa misma línea, Ricardo Morán enfatizó las carencias en la parte vocal: “Está faltando técnica para sostener un personaje tan exigente”. Al no lograr corregir las observaciones en el momento, Gino Silva no consiguió el pase a la siguiente etapa.
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