Yo Soy castings 2026: Imitadora de Rossy War conquista el escenario con tecnocumbia, ¿logró convencer al jurado?

Lourdes “Lule” Correa, conocida artísticamente como “Lule”, llegó desde Piura para representar a la emblemática cantante de tecnocumbia Rossy War.

Sin embargo, durante su presentación, el jurado notó un exceso de tensión en sus cuerdas vocales. Jely Reátegui le hizo saber sus impresiones: “Me parece que te estás esforzando de más para llegar a su timbre, se nota muy gritado, aunque cantas bien”.

A su turno, Ricardo Morán coincidió en la evaluación: “No está tan lejos, pero se escucha un poco forzado”. Ante los comentarios del jurado, la piurana no logró pasar a la siguiente etapa.

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