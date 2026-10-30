Yo Soy Castings 2026: Jely a “Maricarmen Marín”: “Fue un cover muy bonito, pero no una imitación”
Mayte Suárez vino a cantar como “Maricarmen Marín” con el tema “Me enamoré de ti y qué”. En su presentación, mostró un enorme parecido en la voz y buscó hacer la técnica del “engole”, propia de la artista. Sin embargo, el jurado observó puntos por mejorar en su participación.
Ricardo Morán comentó: “Tú cantas muy bien y entiendo que tienes éxito (…) Pero, me parece que para hacer el timbre de Maricarmen Marín, hay algunas cositas que tienes, pero son más las que me faltan”. Con ello dio el primer “no” de la mesa.
En la misma línea, Jely Reátegui consideró que fue un cover muy bonito, pero no una imitación. Dio el segundo “no” y le pidió volver con otro personaje.
Por último, Carlos Alcántara recalcó el gran desafío de venir a cantar como “Maricarmen”, ya que hasta ahora ninguna ha pasado con esa imitación.
¿Con qué nuevo personaje volverá Mayte a Yo Soy? ¿Quién será la próxima en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.
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